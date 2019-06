Mat sengem Konzept vun de Materialien déi un Esch an un d’Terre rouge erënnere sollen, konnt hien d’Jury iwwerzeegen.

Den 13. Juni gouf de "Prix de la Sculpture Schlassgaart" zu Esch iwwerreecht. E Projet, dee vun der Galerie Schlassgoart, der Stad Esch an dem CAL (Cercle Artistique de Luxembourg) an d’Liewe geruff gouf. 22 Kënschtler haten hiren Dossier era gereecht. Ee vun de Gewënner, ass de Betrand Ney.

Mat sengem Konzept vun de Materialien déi un Esch an un d’Terre rouge erënnere sollen, konnt hien d’Jury iwwerzeegen.

A senger Karriär als Sculpteur, déi an den 80er Joren ugefaangen huet, konnt hie scho vill Projete verwierklechen, ënnert anerem zu Lëtzebuerg an Däitschland, Spuenien, China, Südkorea an an Amerika. An och elo sti fir hien ëmmer erëm nei Saachen un. Esou designt hie momentan eng Skulptur fir an e Landschaftspark an Däitschland. De gréissten Deel vun der Zäit schafft hien awer un Ausstellungen.

De Betrand Ney interesséiert sech awer net nëmme fir d’Skulptur.

Mëttlerweil schafft hien och dacks um Computer a kreéiert Grafiken. Och d’Zeechnen a d’Molen, gefält him – ma dat géif hien, wéi hie selwer seet, awer nëmmen als Hobby maachen.