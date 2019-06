Fir seng éischt Saison als Direkter huet de Claude Mangen sech zwee aktuell Schwéierpunkten erausgesicht.

Zënter Ufank vum Joer ass de Claude Mangen den neien Direkter vum Mierscher Kulturhaus. En Dënschdeg huet hie seng éischt Saison virgestallt, eng Saison, déi nei Formater ausprobéiert an Themen opgräift, déi wäit iwwer d'Bühn vum Kulturhaus eraus ginn an och iwwer déi traditionell Programmatioun.

Zwee Themen huet de Claude Mangen an de Mëttelpunkt vun der Saison 2019-2020 gesat, zwee Themen, déi an der Diskussioun an an der Aktualitéit sinn. Themen, déi Mënschen vun all Alter beweegt an déi deemno och op eng Bühn gehéieren.

Den Schwéierpunkt "Power to the People" gräift d'Kultur vum Widderstand op an diskutéiert iwwer de Wee vu Concerten, Diskussiounsronnen a Concerten d'Theme Fräiheet, Engagement, Matbestëmmung, Politik an Demokratie.

Dat zweet Schwéierpunktthema ass "Wuesstem", an och wann et am Ënnertitel heescht "Miersch, eng Stad, déi wiisst", gëtt hei net nëmmen déi lokal Aktualitéit opgegraff, woubäi nieft Fotoexpo, Konferenz an engem Spektakel "Piccolo Paradiso" et och eraus an d'Natur geet mat Gäert am ëffentleche Raum.

Nei Formater fannen an ausprobéieren, de Publikum zu aneren Zäiten an op aner Manéieren an de Sall kréien, dat ass d'Iddi vum Claude Mangen.

© Christiane Kremer

De Claude Mangen, deen zënter 30 Joer och als Regisseur geschafft huet, wëll awer och selwer zwou Inzeenéierunge maachen, dat ass eemol d'Oper "Dido an Aeneas" an eng musikalesch Revue mam Thema "Um Stamminee", déi entsteet am Kader vum 100. Gebuertsdag vum Pir Kremer, enger vun de markantste Radiostëmmen an Auteur ë.a. vun der Revue.