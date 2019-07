Et ass den éischte Sneaker vun enger Lëtzebuerger Mark. D'Jeal Curiel huet 2012 hire Label mam selwechten Numm gegrënnt.

Ufanks war et geduecht, fir Haute Couture, Prêt-à-Porter a Räck op Mooss ze verkafen, ma mëttlerweil huet sech dat awer geännert. Hire Fokus läit elo op Poschen a Schong. A ganz nei an hirer Kollektioun: Sneakers.

Well hir Kollektioun aus klenge Quantitéite besteet an a Portugal produzéiert gëtt, kann de Schong, wann den Design bis steet, an 3 Woche fäerdeggestallt ginn. Bei méi grousse Marke kann dat scho mol bis zu 2 Joer daueren.

Bis op d’Suel vum Sneaker ass alles aus echtem Lieder an dat ass och ee vun de Markenzeeche vum Label "JaelCuriel".

Weltwäit huet si sech schonn en Numm gemaach, hir Schong a Posche kritt een op der ganzer Welt online ze kafen an deemnächst solle souguer ganz Butteker vun der Mark an Asien opgoen.

Déi nei Kollektioun kritt ee momentan och an engem Buttek an der Staat ze kafen an natierlech um Internet, ma do si se ëmmer 40 Euro méi deier – och wärend de Solden.

D’Kollektioun ass limitéiert. 120 Puer hu si op Stock. Vun all Modell ginn et 2 bis 3 Unitéite pro Gréisst. Ma wien awer elo kee Puer méi ergattere kann, dee muss net all ze laang waarden, déi nei Kollektioun ass nämlech schonn en vue.