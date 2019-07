D'Kulturministesch huet den 3. Juli de Präis, dee mat 5.000 Euro dotéiert ass, un d'Mamm vun der Gewënnerin iwwerreecht.

Well d'Jill Crovisier aktuell op Tour an Asien ass, huet hir Mamm Doris Dury de Präis fir si entgéintgeholl. Déi Lëtzebuerger Dänzerin huet awer via Videomessage Merci gesot, datt si mat dësem Präis ausgezeechent gouf.

VIDEO: RTL Introduces Jill Crovisier

De Communiqué

Sam Tanson a remis le Lëtzebuerger Danzpräis 2019 à Jill Crovisier (03.07.2019)

Communiqué par: ministère de la Culture Le mercredi, 3 juillet 2019 au Centre de création chorégraphique luxembourgeois TROIS C-L, la ministre de la Culture, Sam Tanson, a remis le Lëtzebuerger Danzpräis 2019 à Jill Crovisier. Actuellement en tournée en Asie, la danseuse et chorégraphe était représentée par sa mère, Doris Dury, qui a accepté le prix en son nom. La lauréate, quant à elle, a transmis ses remerciements via message vidéo.

Jill Crovisier avait persuadé le jury, présidé par Christiane Eiffes, «par la qualité et la cohérence de sa démarche artistique pluridisciplinaire». De surcroît, l'artiste avait su convaincre par le rayonnement et le succès international de sa jeune carrière.

Dans son allocution, Sam Tanson a félicité la lauréate pour sa ténacité, tout en rappelant le rôle important que peut jouer un encadrement professionnel pour une carrière artistique en émergence. «C'est aux structures de soutien, qu'elles soient de nature familiale ou institutionnelle, qu'il revient d'œuvrer en faveur du développement d'une carrière artistique, en accentuant la dimension artistique en particulier.» La ministre a profité de cette occasion pour annoncer plusieurs mesures ministérielles visant précisément à favoriser la création artistique dans le secteur de la danse, dont une aide à la structuration qui prévoit une enveloppe budgétaire dédiée aux conventions avec des compagnies de danse luxembourgeoises.

Plus d'informations sur la lauréate sur le site internet de Jill Crovisier.

Le Lëtzebuerger Danzpräis

Depuis 2011, le ministère de la Culture décerne à rythme bisannuel le Lëtzebuerger Danzpräis, doté de 5.000 euros, à un (une) jeune danseur(euse) ou un (une) chorégraphe, s'étant distingué(e) dans son domaine et pouvant déjà se prévaloir d'une attention internationale pour une prestation au moins. Ce prix vise à encourager la création chorégraphique contemporaine ou le mérite artistique d'un jeune danseur au Grand-Duché de Luxembourg.

Les lauréats des éditions précédentes sont:

• Simone Mousset (2017)

• Anne-Mareike Hess (2015)

• Giovanni Zazzera (2013)

• Sylvia Camarda (2011)