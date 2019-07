Besonnesch wann et dobausse méi waarm gëtt, lackelen och nees eng sëlleche Festivallen. Mir hunn eng Lëscht mat de beschten Festivallen zesumnmegesicht.

Op Festivallen ass ee meeschtens an enger anerer Welt, enger Welt mat Musek, Konscht. Liichter a Faarwen. Wisou net emol d'Zelt an d'Sacoche paken an eng Mini-Vakanz mat engem kulturellen Highlight verbannen.

Kaum een Erliefnes ass méi intensiv, wéi e puer Deeg laang an d'Aventure vun engem Festival andauchen, sech vun der Musek matrappen a sech vun der Atmosphär verzaubere loossen.

Vu Rock, bis Metal, Hip-Hop, Electro oder Punk, fir all Goût ass eppes dobäi. Sou ee Festival gehéiert ganz sécher zum Highlight vum Summer, ma wou si se iwwerhaapt? Wéi eng sinn déi Bescht?

Wakakusa Yamayaki

Zu Nara a Japan ass all Joer de 4. Samschdeg am Januar de Wakakusa Yamayaki Festival. Hei geet et manner ëm Musek, mä ëm eng al Traditioun. Am Laf vun de Feierlechkeeten gëtt eng Fakel am Shintō-Schräin Kasuga Taisha ugefaang, déi wärend enger Prozessioun vu buddisteshe Mönchen ebi de Wakakusa-Bierg gedroe gëtt. D'Membere vum Todaji- a Kofukuji-Tempel, souwéi vum Kasuga Schräin fänken duerno dann d'Feier um Bord vum Bierg un. Duerno gëtt et dann e grousst Freedefeier.

© Instagram

Coachella

De Coachella Valley Music and Arts Festival ass all Joer op 2 Weekender a Kalifornien. Och wa Kënschtler wéi Ariana Grande, Khalid an Diplo als Liine-Up op der Bühn ze fanne waren, geet et op dësem Festival net just ëm d'Musek, mä vill méi ëm d'Gesinn an d'Gesi ginn.

Nächsten Datum: 10. bis 12. + 17. bis 19. Abrëll 2020

© Coachella / Facebook

Lost & Found Festival

De Lost & Found Festival am Café Del Mar op Malta ass nach e bësse méi en neie Festival, ma wie gär zu gudder Musek ënnert der Sonn, mat der Plage virun der Nues feiert, dee sollt sech dësen Event op kee Fall entgoe loossen. Kënschtler wéi annie Mac, Rebuke a Mostack suergen op de ville Plagen a Partie-Booter fir super Stëmmung.

Nächsten Datum: Vum 30. Abrëll bis 3. Mee 2020

© Lost & Found Festival / Facebook

edc Las Vegas

Den Electric Daisy Carnival Las Vegas ass eent vun de weltwäit gréissten Eletronic-Festivals. De Festival ëmfaasst 8 Bühnen, Fräizäitpark-Attraktiounen, Konschtinstallatiounen, Artisten a souguer eng Hochzäitskapell mat Elvis- Imitatoren.

Nächsten Datum: Vum 15. bis 17. Mee 2020

© lasvegas.electricdaisycarnival.com

Governors Ball



De Governors Ball Music festival bréngt déi aflossräichst HipHop-, Electro- a Rockmuseker zesummen, an dat an de Randall's Park zu New York. Feieren an danzen mat der New Yorker Skyline am Hannergond, besser Grënn ginn et wuel net.

Nächsten Datum: Vum 5. bis 7. Juni 2020

© The Governors Ball Music Festival / Facebook (Charles Reagan)

Exit

Wat 2000 als Studenteprotest ugefaangen huet, ass mëttlerweil ee vun de gréisste Museksfestivallen an Europa. Den Exit ass all Joer an der Festung Petrovaradin zu Novi Stad a Serbien. Nieft Rock fënnt een och Electro, Metal, Hip Hop, Reaggae a Punk.

Vum 4. bis 7. Juli 2019

© Exit Festival / Facebook

Electric Love

Den ELF Open Air Festival am éisträichesche Salzburg gehéiert zu de gréisste senger Aart an Europa. Traditionell trëtt fir d'Ouverture den Electric Love Resident Felice op, begleet vun engem lokale Chouer an engem Orchester. dëst Joer ware Stroossekënschtler aus ganz Europa Deel vun der Show.

Nächsten Datum: 9. bis 11. Juli 2020. D'Pre-Registratioun leeft schonn.

© Electric Love Festival / Facebook

Dour Festival

Den Alternative Festival zu Dour an der Belsch dauert 5 Deeg, ëmmer vu mëttwochs bis sonndes a bitt e breede Choix u verschiddene Musek-Stiler, ënnert anerem Drum and Bass, Dubstep, Downtempo, Indie-Rock, Metal, Hip Hop, Techno, Dub a Reggae.

Vum 10. bis de 14. Juli 2019

© Dour Festival / Facebook

Mandoline de Castellar

E Festival, anescht wéi een et kennt, awer mat enger Weltrenommée, ass de Festival de Mandoline zu Castellar op der Côte d'Azur. Op der 11. Editioun sinn och Lëtzebuerger Mandolisten dobäi, déi de Public mat engem ganz variéierte Programm mat op d'Rees huelen.

Vum 17. bis 20. Juli 2019

Tomorrowland

Et ass dee gréissten EDM-Festival zu Boom an der Belsch. Déi weltwäit bekanntsten DJen leeën do all Joer op an dat op enger Fläch mat am Ganzen 14 bis 20 Bühnen. Zousätzlech fënnt een do dat Festival-eegent Pop-Up-Duerf "Dreamville" mat senger eegener Zeitung, Radiostatioun, Supermarché, Tattoo Shop a souguer senger eegener Wärung.

Vum 19. bis 21. a vum 26. bis 28. Juli 2019

© Tomorrowland / Facebook

Pol'and'Rock Festival

Den och als Woodstock Festival Poland bekannten Event ass vum Original inspiréiert a gratis. Organiséiert gëtt en zanter 1995 an zielt all Joer ëmmer méi Visiteuren, an de leschte Joren ëmmerhi ronn 625.000 Leit.

Vum 1. bis 3. August 2019

© Pol'and'Rock Festival / Facebook

Sziget



Iwwersat heescht "Sziget" Insel a gëtt och op der Donauinsel zu Budapest an Ungarn organiséiert, zanter 1993. Op iwwer 60 Bühne sinn iwwer 1.000 eenzel Manifestatiounen an de Festival zielt dowéinst och gär all Joer iwwer 400.000 Joer.

Vum 7. bis 13. August 2019

© Sziget Festival / Facebook

Rock in Rio



Dëse Rock-Festival gëtt am Wiessel zu Rio, Lissabon oder Madrid organiséiert. Bis ewell war e scho siwemol a Brasilien, siwemol a Portugal an dräimol a Spuenien. Dëst Joer ass et nees am Barra Olympic Park zu Rio de Janeiro.

Vum 27. bis 29. September a vum 3. bis 6. Oktober 2019

© Rock in Rio / Facebook

Och wa mer d'Festivallen op dëser Plaz net all kënne mathuelen, ass dës Lëscht e klengen Ureiz, falls een nach op deen een oder anere wëll. Dacks muss ee sech schonn e Joer am Viraus pre-enregistréieren.