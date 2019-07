Den 12. an 13. Juli 2019 ass déi nächst Editioun vum Water Art Festival, wou fir jiddereen eppes dobäi dierft sinn.

Freides, den 12. Juli um 18 Auer geet et lass um Stauséi zu Ënsber mat e puer flotten Open Air Concerten. Do spillen ënnert anerem Wallis Bird, Témé Tan, Rilan&The Bombardiers a Chaild. Den Entrée kascht 10€.

Wallis Bird © MIKO-MIKO Témé Tan Rilan&The Bombardiers Chaild

Den 13. Juli ass da vun 12 bis 18 Auer Stroossentheater an et ginn och flott Familljenaktivitéiten organiséiert, wou ee matmaache kann. Hei ass den Entrée gratis.

Vun 19 Auer u geet et da weider am Wëltzer Schlass. Deemno Water Art meets Festival de Wiltz. Hei sinn iwwer 100 Museker am Asaz. Fir genau ze sinn, ass et een Dîner Concert. Och hei ass den Entrée gratis.

Weider Informatioune fannt Dir um Site vum Water Art Festival.