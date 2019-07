Koumen am Joer, wou den Zenter zu Metz opgaangen ass, 800.000 Visiteuren, waren et der 2018 nach just 332.500.

Zuele vun de Visiteuren am Centre Pompidou zu Metz falen ëmmer weider. Vu Joer zu Joer verbrénge manner Leit hir Zäit an dësem Musée. Den Déifpunkt gouf et bis elo am Joer 2018, ronn 8 Joer no der grousser Ouverture. Mat 332.500 Leit waren d'Zuelen nees eng Kéier, par Rapport vum Virjoer, gefall, awer ëmmerhin gouf et 12.500 Visiteure méi, wéi ee sech erwaart hat, schreift capital.fr.

An de Joren, déi elo kommen, erhofft ee sech awer en Opschwong, grad, well ee méi exklusiv Ausstellunge wëll ubidden, dorënner "King Kong, l’affaire Makropoulos" an "Opéra monde, la quête d’un art total", déi béid bis de 27. Januar 2020 ze gesi sinn. Fir sech déi komplett Ausstellung unzekucken, muss een eppes Klenges méi wéi annerhallef Stonn arechnen.