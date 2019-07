Am Stéck "Der himmelblaue Herr" steet de Max Gindorff mol erëm zu Lëtzebuerg op der Bühn.

Dat kënnt seele vir, obwuel hie seng éischt Schauspillerfarungen am Kaleidoskop-Theater zu Beetebuerg gemaach huet. Hien ass dunn op Wien studéiere gaangen a bei de Residenz-Theater op München komm. Elo geet et an de gréissten Theater am däitschsproochege Raum an domat zréck op Wien.

Zu Lëtzebuerg gëtt et kee festen Ensembel. D’Acteure si meeschtens fräischaffend a spillen op ënnerschiddleche Bühnen. An de groussen Theatere wéi der Wiener Burg ass dat anescht. Do ass ee meeschtens fir e puer Joer fest als Schauspiller agestallt. Dat ka Vir- an Nodeeler hunn.

Der "himmelblaue Herr" leeft de 6. Juli am Kasemattentheater. Vum Hierscht u steet de Max Gindorff dann an der Wiener Burg op der Bühn.