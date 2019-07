Ee vun den Highlighten am Kader vum Programm "Summer in the City" war e Samschdeg den Owend den Open-Air-Concert mam Sir Bryn Terfel zesumme mam OPL.

D'Kinnekswiss ass net just eng beléifte Plaz fir am Gréngs matten an der Stad kënnen ofzeschalten, am Summer verwandelt de Stater Park sech och an eng Concertsplaz. Fir d'Editioun 2019 vu "Kinnekswiss loves" war de Sir Bryn Terfel op Besuch an der Stad a mat där Mass u Leit, déi sech am Park zesummefonnt haten, konnt een zu Recht behaapten "Luxembourg loves Sir Bryn Terfel".

Ënnert der Direktioun vum Gustavo Gimeno an a Begleedung vum Lëtzebuerger Orchestre Philharmonique huet de Sir Bryn Terfel zesumme mat der Sopranistin Lauren Fagan déi populär Wierker vu Puccini, Verdi, Richard Wagner a Gershwin presentéiert.