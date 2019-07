Musek, Food-Village an eng fantastesch Kuliss. Esou kann een de Wolzer Festival erklären.

Dee leschte Weekend ass déi 67. Editioun vum Wolzer Festival ugaangen. Virun der Kuliss vum Wolzer Schlass, Open Air awer ënnert engem Zeltdaach, leeft de Programm elo bis de 25. Juli. Et gëtt eppes fir all Goûten, an zënter 2 Joer probéieren déi Verantwortlech sech esou opzestellen, dass e méiglechst breede Public sech ugesprach fillt. Den Optakt mam ZORBAS vum Miki Theodorakis war scho mol e Succès.