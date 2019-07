Ee vun de gréissten Open-Air-Concerten, déi et bis ewell am Land goufen: e Samschdeg, den 20. Juli, trëtt Rammstein zu Réiser um Herchesfeld op.

Eng spektakulär Bühneshow a riseg Infrastrukturen. Kuerz Zäit war et awer net ganz sécher, ob de Concert och kéint sinn, well RTL-Informatiounen no preliminär Ëmweltschutz-Autorisatioune fir de Site tëscht Krauthem a Réiser net gi waren.

De lokalen DP-Deputéierten Eugène Berger freet dann och an enger parlamentarescher Fro, ob all Sécherheetsmesure fir de Public an d'Natur getraff gi wieren. Dat ëmsou méi, well Rammstein ëm de Frontmann Till Lindemann fir seng opwänneg, spektakulär pyrotechnesch Effekter bekannt ass.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg verweist op d'Naturschutzgesetz vun 2018 an op d'"Bonnes pratiques", déi vun de Concerts-Organisateure missten an enger "Zone verte" geholl ginn. Ouni och nëmmen de Grupp Rammstein mam Numm ze nennen, schéngt dat also alles fir de geplangte Concert vun den Organisateure vum Atelier respektéiert ginn ze sinn. Souwisou wier, wat d'Freedefeieren an d'Pyrotechnik uginn, net d'Ministesch Dieschbourg responsabel, mee villméi den Aarbechtsminister Dan Kersch.

D'Ministesch seet dann och, datt d'aktuell Legislatioun duer géif goen, fir d'Autorisatioune fir e Concert - wéi dee vu Rammstein - dee mat extremem Volume a Lightshow verbonnen ass, ze konditionéieren.

Wat d'Déiere ronderëm d'Herchesfeld vun der Musek vu Rammstein wäerten halen, gi mer wuel ni gewuer. Um Mëttwoch ass deen nächste Rammstein-Concert zu Bréissel.