An engem Communiqué schwätzt de Konsumenteschutz vu "Ofzocke", den Atelier äntwert awer, dass een dem Spectateur géif de Choix loossen a kee Profit mécht.

"Alt nees kréien d'Leit Suen muttwëlles aus der Täsch gezunn", dat seet de Konsumenteschutz iwwert de Concert vu Rammstein, deen e Samschdeg um Herchesfeld bei Réiser ass.

Wéi d'ULC schreift, kéimen nieft dem deieren Tickets-Präis vun 100 Euro an der Prevente och nach säfteg Parkings-Fraisen fir d'Open-Air-Frënn dobäi: net manner wéi 20 Euro nämlech verlaangt den Organisateur "Atelier", fir sech nieft dem Concerts-Site ze stationéieren.



D'ULC schwätzt vun "Abzocke", well sech den Organisateur dës Kéier massiv géif op Käschten vu Jonken beräicheren.



De Rammstein-Concert war bannent Stonne komplett ausverkaaft, erwaart ginn sech eng 18.000 Leit.

Reaktioun vum Atelier

Wéi et Säitens dem Atelier heescht, wieren d'Tickete fir eng Band wéi Rammstein natierlech deier, allerdéngs ginn dës Präisser praktesch exklusiv vun der Band selwer fixéiert, hei huet den Atelier sou gutt wéi kee Spillraum. Dobäi ënnersträicht den Direkter vum Atelier, de Michel Welter, am RTL-Interview, dass d'Präisser fir de Concert zu Lëtzebuerg nach niddreg sinn, vergläicht een dat Ganzt mam Ausland.

Wat de Parking ugeet, betount de Michel Welter, dass de Communiqué vun der ULC net komplett wier, well een dem Visiteur nämlech 3 Optioune géif loossen. Niewent dem Parking, kann ee mam Vëlo oder zu Fouss kommen, et géif souguer eng Méiglechkeet ginn, fir de Vëlo gratis beim Site festzemaachen.

Déi aner Méiglechkeet ass dann och direkt déi Méiglechkeet, déi am dackste géif benotzt ginn, nämlech de Shuttle-Bus. Dëse fiert vum P&R-Bouillon op de Site vum Concert, dat fir 5€.

Déi 3. Méiglechkeet ass da fir mam Auto op de Parking beim Concert, e Parking, deen natierlech extra fir dëse Concert misst op d'Been gestallt ginn. De Präis vun 20 Euro géif just d'Käschte fir den Opwand decken, den Atelier selwer géif heirauser kee Profit schloen.

Dat offiziellt Schreiwes vum Konsumenteschutz

Teures Rammsteinkonzert !

Das Rammsteinkonzert, organisiert vom „Atelier", auf dem Herchesfeld am kommenden Samstag 20.07.2019 war innerhalb weniger Stunden ausgebucht.

Neben dem offiziellen Eintrittsticket von 100€ im Vorverkauf kommen zumindest noch bis zu 20 € Parkgebühren pro Automobil hinzu, will man einen sogenannten on Site Parkplatz mit Shuttle Dienst zum Konzert in Roeser benutzen.

Neben diesen hohen Eintrittskarten, kommen also mindestens noch diese drastischen Parking Gebühren hinzu. Hierbei handelt es sich nach Meinung der ULC wiederum um einen Fall von Abzocke, wo dieses Mal massiv von den jugendlichen Musikliebhabern profitiert wird.