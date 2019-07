De Comic "Les blagues de Toto" gëtt verfilmt, déi lëtzebuergesch-belsch-franséisch Koproduktioun gëtt och hei am Land gedréit.

Wéi am Comic stiicht de klengen Toto, gespillt vum 12 Joer jonke Gavril Dartevelle, och am Film "Toto - le Film" der erëm eng jett, bis en esou eng grouss gestëbst huet, datt seng Elteren en eventuell an en Internat wëllen aschreiwen. Nëmmen datt den duerchdriwwenen Toto déi Kéier fälschlecherweis verdächtegt gëtt. Den Toto a seng Kollegen probéieren, dat ze verhënneren a sichen no dem Schëllegen.

Wat d'Kannerwitzer ronderëm de Pitti zu Lëtzebuerg sinn, ass an Däitschland de Fritzchen an am franséischsproochegem den Toto. Vu "Les blagues de Toto" gouf et viru 15 Joer eng BD mat vill Succès, entretemps ginn et scho 15 Bänn an elo geschwënn och e richtege Film ronderëm de klenge Stiichtert. Mir ware mat der Kamera hannert d'Kulisse vun deem Tournage. Gedréit gouf direkt op e puer Plazen am Land. Nieft de Kanner-Acteuren, op deenen natierlech de Fokus läit, spillen och bekannte franséisch Schauspiller mat, wéi den Daniel Prévost (Le dîner de cons, Uruanus…), de Guillaume de Tonquédec (Le prénom, Barbeque…) an d'Anne Marivin (Bienvenue chez les Ch’tis, Podium…)

Produzéiert gëtt de Film vum Bidibul Production (L), Superprod Films (F) a Frakas (B), Ënnerstëtzung gouf et och vum Filmfong. Am Fréijoer 2020 soll de Film an de Kinoe lafen.