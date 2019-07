Ee vu sengen Dänzer huet sech op der Bühn un der Achilles-Sehn blesséiert.

Virun e puer Wochen hat de bengalesche Choreograf Akram Khan mat senger zäitgenëssescher Versioun vum Balletklassiker « Giselle » am Groussen Theater grousse Succès.

Zu Avignon hat hien an der Cour d’honneur vum Palais des Papes e Mëttwoch den Owend d’Première vu senger neier Produktioun « Outwitting the devil » . Den Dag drop gouf et bei der zweeter Virstellung wuertwiertlech "e Spill mam Däiwel" fir ee vun de sechs Artisten op der Bühn. No enger Stonn Spektakel ass den Akram Kahn, dee matten am Public souz, hannert d’Bühn gelaf an huet déi ganz Virstellung ofblose gelooss. Hien hat matkritt, datt ee vun den Dänzer Affer vun där selwechter Blessure un der Achilles-Sehn ginn ass, wéi hie se selwer 2012 zu Paräis hat. Deemools hat hien säi "Solo-Programm" och am groussen Theater zu Lëtzebuerg mussen annuléieren. D’nächst Joer steet hien iwwregens nees mat engem Solo op der Bühn vun der Haaptstad.

© Claude Neu

VIDEO: Blessur bei Dänzer vun Avignon De Choreograf Akram Khan brécht Virstellung of, nodeem ee vu sengen Dänzer sech uerg blesséiert huet.

Vill Spectateuren sinn en Donneschden no der Ënnerbriechung virum Palais des Papes zu Avignon stoe bliwwen an hunn de blesséierten Dänzer applaudéiert, wéi hien an d’Ambulanz gedroe ginn ass.

© Claude Neu

Déi nächst dräi Virstellungen vun « Outwitting the devil » um Festival vun Avignon sinn elo mol a Fro gestallt.