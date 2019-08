Dat ass net nëmmen ee Lidd aus dem Dicks senger Operett "Mumm Séis", mee och den Titel vun enger neier Ausstellung am Musée Dräi Eechelen.

Erzielt gëtt d’Geschicht vun der Artillerie an a ronderëm d’Festung vu Lëtzebuerg. Dës bronze Kanoun, déi am Optrag vun der preisescher Garnisoun 1834 zu Karlsruhe gegoss gouf, ass eent vun den Häerzstécker an der Ausstellung "Et wor emol e Kanonéier". Mat enger Ekipp vun 10 Zaldote war si op 300 Meter treffsécher.

Anescht huet dat bei, an der Expo ausgestallten, Bombarde aus dem 15. Joerhonnert ausgesinn, bei där wuertwiertlech de Schoss no hanne lassgaangen war. Relativ spéit eréischt goufen d'Norme fir déi verschidde Kaliber festgeluecht.

Esou romantesch wéi am Dicks sengem Lidd vum Kanonéier ass et ronderëm d’Artillerie awer net zougaangen. Vill logisteschen Opwand gouf fir den Transport vun de Kanounen an de Stockage vum héichexplosive Polver bedriwwen. 1807 koum et awer no engem Blëtzschlag zur Explosioun vum Polvertuerm um Verluerekascht. Eng 32 Leit hunn hiert Liewe verluer an Deeler vum Gronn an der Uewerstad goufen zerstéiert.

Üblech war et och fir d'Feldhären am 18. Joerhonnert, sech mat eruewerte Kanoune portraitéieren ze loossen, wéi et op verschiddenen Tableauen an der Expo ze gesinn ass. Dës an aner wäertvoll Géigestänn maachen d'Häerzstéck vun der Ausstellung aus.

Wien elo virwëtzeg ass an dës an nach weider Ausstellungsstécker op d’Dräi Eechele kucke goe wëllt, kann dat nach bis de Mäerz 2020 maachen.