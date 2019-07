Den 3. Weekend Juli verwandelt sech Conter ëmmer nees op en Neits an eng Uertschaft voll Schwätzblosen a gezeechente Personnagen.

E Comic-Duerf entsteet, andeems etlech Auteuren, Fachhändler, Kënschtler, Museker an natierlech och Visiteuren aus allen Ecker vun der Groussregioun zesummekommen. Mat iwwer 8.000 Visiteuren an iwwer 60 Auteuren ass de Festival mëttlerweil e feste Rendez-vous am Agenda vun all BD-Fan.

D’Evenement ass scho wäit iwwer d’Grenzen eraus bekannt a mëttlerweil zu engem Volleksfest ginn. All Joers zitt de Comic-Festival nieft Fachleit och eng Hellewull Famillen un. Organiséiert gëtt de Festival dëst Joer ewell fir déi 26. Kéier.

Och dëst Joer gëtt et nees villes Neies z’entdecken, wat iergendwéi an d’Comic-Zeen passt. Virun allem nei an al Hefter, originell Zeechnungen a Comicfiguren. Eng 60 international Auteuren an Zeechner si präsent, fir de Leit de Beräich méi nozebréngen. Den Organisateuren no hätt sech am Secteur hei am Land an de leschten Joren eppes gedoen. Dat ganzt wier méi populär ginn an d’Auteure géife sech besser promouvéieren.

Ee vu de Stare vum Festival ass de Superjhemp. Oder besser gesot: den Här, deen d’Texter geschriwwen huet. De Lucien Czuga ass quasi de Stéifpapp vum Superjhemp a schreift Texter zënter 30 Joer. Dem Lucien Czuga no wier de Superjhemp aktuell een Deel vum Nation Branding. Eng Rëtsch Leit wollten dann och eng eegen Zeechnung oder een Autogramm kréien. De BD-Festival zu Conter ass eng perfekt Méiglechkeet, fir d’Lëtzebuerger Auteuren nach méi ervirzehiewen.

Eng 8.000 Leit gi sech dëse Weekend zu Conter erwaart, dat fir d’Zeechner kennenzeléieren a BDen ze kafen. Een Deel vun de Leit sicht awer ganz verschidde Saachen.

De Visiteure gefält besonnesch déi familiär Atmosphär um Festival, datt ee gutt Affäre ka maachen an datt fir jiddereen eppes gebuede gëtt. De Festival bitt awer och jonken Talenter eng Plattform, fir de Leit hir Aarbechten an Illustratiounen ze weisen.