"Mam Vëlo op d'Schaff" - eng Campagne bei där iwwer d'Joren Dausende vu Leit matgemaach hunn.

Fir de Kënschtler Armand Strainchamps representéiert d'Aktioun awer manner eng Sensibiliséierungscampagne, mee vill méi en industriellt Undenken. Eng nei Skulptur mat 12 Vëlosfuerer virun der Gemeng zu Diddeleng weist seng Kandheetserënnerung un d’Schmelz.

Den Armand Strainchamps ass gebiertegen Diddelenger an och wann hien haut net méi am Minett wunnt, huet hien nach e staarke Lien mat senger Stad. Déi monumental Skulptur, déi hien entwéckelt huet, soll virun allem seng Kandheetserënnerung un d’Schmelz representéieren.

1 Joer laang huet hien un der Iddi geschafft, den Challenge war hei virun allem, déi filigran Formen aus dem Stol ze schneiden. Fir eng Beweegung eranzebréngen, huet den Armand Strainchamps d’Wierk esou konzipéiert, datt Schieter, Refleten a Spigelungen entstinn. Deemno wéi d’Sonn steet, verännert sech also och d’Skulptur. Esou kritt se eng gewëssen Dräidimensionalitéit.

Säi Stréch huet hie bäibehalen a vun der Molerei op d’Skulptur projezéiert. Ma och déi eenzeg bemoolte Fläche stinn am Lien mat der Schmelz, et sinn déi Faarwen, déi een haaptsächlech do gesinn huet.

D’Plaz, wou d’Skulptur sollt hikommen, war immens wichteg, de Buer, wou se dropsteet, ass fir de Kënschtler déi ideal Plaz.