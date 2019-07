Am Alter vu 75 Joer ass ee vun de gréissten hollännesche Staren zu Hollywood gestuerwen.

Schonn den 19 Juli ass de Rutger Hauer, dat no kuerzer Krankheet, a sengem Haus an Holland gestuerwen, esou säin Agent am Magasinn "Variety".

Bekannt gouf den Hauer duerch de Film "Blade-Runner" wou hien 1982 nieft dem Harrison Ford ze gesi war. Hien huet e Roboter, genannt Replikant, gespillt, deen net stierwe wollt. E grousse Moment am Film war hei seng Ried, déi als "Tears in Rain" bekannt ass. De gebiertegen Amsterdammer hat an dëser Sequenz säi Monolog selwer iwwerschafft.