Vum 29. August bis de 7. September ass zu Venedeg nees deen eelste Filmfestival vun der Welt.

4 Lëtzebuerger Produktioune si bei der 76. Editioun vum prestigiéise Filmfestival derbäi.

Den Documentaire "Collective" vum Alexander Nanau, eng Co-Produktioun vu Samsa Film a Rumänien, leeft an der offizieller Selektioun hors compétition.

De Long-métrage de fiction "Les épouvantails" vum Nouri Bouzid, eng Co-Produktioun tëscht Samsa Film an Tunesien a Marokko, leeft an der offizieller Selektioun hors compétition an der Sektioun "Sconfini".

Am Domaine vun der "Virtueller Realitéit" si mer och staark vertrueden.

An der Competitioun fënnt een do "Cosmos within us" vum Tupac Martir a Benjamin Farry, eng Co-Produktioun tëscht a_BAHN a Groussbritannien.

© Film Fund Luxembourg / a_BAHN

Och d'VR-Realisatioun "Sublimation" vum Karolina Markiewicz a Pascal Piron gëtt dëst Joer zu Venedeg gewisen.

© Karolina Markiewiscz a Pascal Piron

Schreiwes vun der Regierung

4 sélections luxembourgeoises à la 76e édition de la Mostra de Venise (29 août – 7 septembre 2019)

La Mostra du Cinéma de Venise, le plus ancien festival de cinéma au monde, vient de présenter sa sélection et 4 œuvres luxembourgeoises en font partie.

Le documentaire Collective d'Alexander Nanau, une coproduction Samsa Film avec la Roumanie, est en sélection officielle hors compétition et le long-métrage de fiction Les épouvantails de Nouri Bouzid, une coproduction Samsa Film avec la Tunisie et le Maroc, est en sélection officielle hors compétition dans la section «Sconfini».

Du côté de la compétition VR, la Mostra a sélectionné l'oeuvre immersive Cosmos within us conçue par Tupac Martir et Benjamin Farry, une coproduction a_BAHN avec le Royaume Uni.

À noter que l'expérience interactive de réalité virtuelle Sublimation des créateurs luxembourgeois Karolina Markiewicz et Pascal Piron sera également représentée à Venise. Ce projet avait été officiellement sélectionné en début d'année par la Biennale de Venise comme l'un des 12 projets internationaux de réalité virtuelle de la Biennale College Cinema VR et intégrera les installations du festival destinées au public.