Zënter 2007 organiséiert de Sculpteur Tom Flick all 3 Joer en internationale Symposium zu Käerch.

De Kënschtlerkollektiv Sixthfloor mécht och am Summer keng Paus. Schonn déi 5. Kéier organiséieren d’Artisten zu Käerch de sougenannte "Muse-Symposium". 5 Kënschtler aus Schweden, Russland, Däitschland, Rumänien a Lëtzebuerg sinn zesummekomm, fir dobaussen u Skulpturen ze schaffen. An et kritt een emol déi seele Geleeënheet, den Artiste bei hirer Aarbecht iwwert d’Schëller ze kucken.