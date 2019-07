Den Donneschdeg sinn d'Mataarbechter an den Nationalarchiven op d'Prouf gestallt ginn.

D'Cogeneratiounsanlag vun der Cité Judiciaire hat eng Stroumspëtzt an dat villt Killwaasser konnt net ganz duerch d'Kanalisatioun oflafen, well se verstoppt war. Doduerch ass et an de provisoreschen Depot vun de Nationalarchiven, um -5 vum Helleg- Geescht-Parking, gelaf an huet eng Rei Dokumenter beschiedegt. Et ass dat geschitt, wat all Archivist am meeschte fäert – en Deel vum Bestand an den Nationalarchiven ass iwwerschwemmt ginn. Ee Kilometer Dokumenter vun insgesamt 45 Kilometer goufe vum Waasser iwwerrascht. D'Ekipp vum Archiv huet mat der Ënnerstëtzung vun de Stater Muséeë probéiert, de Schued a Grenzen ze halen.

Betraff sinn haaptsächlech zäitgenëssesch Dokumenter aus der Zeitungssammlung, mee och zwee Privatfongen. Nach ass et schwéier ze soen, wat e ka restauréieren a recuperéieren.

D'Archiv wiisst bestänneg an d'Plaz ass knapp. Datt eng Iwwerschwemmung duerch eng verstoppte Kanalisatioun e Nationalarchiv betrëfft, kënnt dohier, datt dësen Depot um – 5 vum Helleg- Geescht-Parking viru Joren just als Noutléisung geduecht war.

Am Oktober soll de Projet de Loi fir eng nei Infrastruktur deposéiert ginn. A véier bis fënnef Joer sollen déi nei Archiven dann op Esch Belval plënneren.