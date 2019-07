An engem Audit vum Filmfong vun zejoert ass keen Interessekonflikt, "traffic d'influence" oder "prise illégale d'intérêts" opgefall, seet de Xavier Bettel.

Den Objet vun dësem Audit war et, an der offizieller Liesart vum Kommunikatiouns- a Medieminister Xavier Bettel, dës Fro ze klären: "Fonctionnéieren déi nei Strukture vum Filmfong, déi nom Gesetz vun 2014 en place sinn, optimal a ginn et ekonomesch Retombéeë vun de Subsiden, déi Produktioune vum Filmfong kréien?"

Op eng entspriechend parlamentarescher Fro vum CSV-Deputéierte Félix Eischen seet de Minister och, datt deen Audit am November un de Chamberpresident geschéckt gi wier, an dass dat Dokument net confidentiel wier. Den Deputéierte wollt vum Minister wëssen, firwat d'Chamber de Rapport nach net kritt hätt.



Een Dokument, dat RTL virläit an eben och dem Deputéierten Eischen. D'Finanze vum Filmfong ginn am Audit net duerchliicht, well dëst all Joer duerch en onofhängegen Finanz-Audit geschitt. De Reviseur gëtt vun der Regierung genannt a changéiert all fënnef Joer, wéi de Minister a senger Äntwert präziséiert.

Anescht wéi den Deputéierten a senger parlamentarescher Fro schreift, géif et net stëmmen, datt verschidde Produktiounen net fäerdeg gedréint goufen, Subside fir dës Filmer awer och net zréckbezuelt goufen. De Filmfong géif, dem Minister no, confirméieren, datt ni Produktiounshëllefen u Filmer verdeelt gi sinn, déi net fäerdeg realiséiert goufen. Et géif och kee Produzent eng Pai als Salarié vum Filmfong kréien.

Dem Filmfong wieren iwwerdeems keng Firme bekannt, déi Suen agespillt hätten, dës awer net no de Reegelen zeréckbezuelt hätten. De Prinzip vum "remboursement des aides" wier am Gesetz virgeschriwwen a géif och vun der Verwaltung vum Filmfong iwwerwaacht.



Nach éier dës Äntwerte vum Minister Bettel virlouchen, hat de CSV-Deputéierten ewell op Basis vum Audit, wouranner hien eventuell Infraktiounen erkennt, dës Pabeieren un de Procureur Général, en vue vun enger méiglecher penaler Enquête weiderginn.

De Xavier Bettel seet allemol, datt him keng Interessekonflikter beim Filmfong bekannt wieren, an dass et keen "traffic d'influence" oder "prise illégale d'intérêts" ginn hätten. Esou Delikter wieren och net am Audit mentionnéiert. Duerfir wier de Parquet och vun him mat kengem Dossier saiséiert ginn.

Da kritt den CSV-Volleksvertrieder vum DP-Minister Bettel eng terminologesch Léierstonn, notamment, datt et keng Pigisten a Freelance an der Filmbranche géif ginn, mee villméi "Independanten", déi entweder "intermittents du spectacle" sinn oder de Statut vum professionellen Artist hunn. E Konzept vum Mindestloun zielt net fir dës Leit, esou d'Äntwert op dem Félix Eischen seng eigentlech Fro.

Et bleiwen um Enn 12 Froe vum Felix Eischen, déi vun Ongereimtheeten beim Fong schwätzen, mee déi alleguer negativ vum Medien- a Kommunikatiounsminister beäntwert ginn. Et schéngt, wéi wann et beim Liese vum Audit also Interpretatiounsdivergenze ginn. Egal wéi heescht et, datt eenzel Recommandatiounen aus dem Audit scho géifen ëmgesat ginn - d'Stäerke vun der Filmbranche wier allemol legitim, néideg an noutwenneg, sou de fin-mot vum Xavier Bettel.