Haut virun 100 Joer koum de Pir Kremer op d'Welt. Den Auteur ass bekannt duerch seng Gedichter, Texter an d'Radio-Emissioun "Um Staminet".

Den Auteur a Satiriker, deen am biergerleche Liewe Staatsbeamte bei Ponts et Chaussées war, ass vrun allem bekannt duerch seng vill Gedichter, Aphorismen, Texter fir d'Theaterbühn a vrun allem och duerch seng Radios-Emissiounen "Um Staminet" an "Silvesterrevue .An duerch seng Stëmm mat deem overkennbare gerullten "R".

Eng éischte Kéier koum de Pir Kremer, e Käercher Jong, dee scho jonk do am Theater- an Duerfliewen aktiv war, mam Radio a Kontakt, wéi säi Sketch "An Ongedanken" de Michel Rodange Präis gewonnen hat. Dat war 1957, wéi et den Lëtzebuerger UKW-Programm emol nach net gouf. Vun do un war hien awer a Kontakt bliwwe mat deenen, déi Radio Lëtzebuerg deemools mat gegrënnt hunn, wéi de fréiere Chefredakter Nic Weber a gouf vrun allem gefrot fir Sketcher an Texter ze schreiwen, déi fir déi verschiddenst Deeg a Fester kéinte gebraucht ginn.

Sécher ee vun de populäersten Texter war seng Iwwerdroung vun engem Fussballmatch tëscht dem FC Schinnegebees an dem Sportclub Flappeg.

FOOTBALLMATCH / F.C. Schinnegebees-Sportclub Flappeg vum Pir Kremer

1960 koum déi éischt ganz Silvester-Revue eraus, déi an de Joren dono regelméisseg iwwer d'Antenn vun RTL gesent gouf, grad wéi och eng Fuesrevue. Dat waren Texter. Sketcher a Lidder an ëmmer nees huet e kleng Pike gesot. Säi Pseudonym PIK huet gepasst wéi d'Fauscht op d'A.

Nieft dem Schreiwe fir de Radio war de Pir Kremer awer och e Meeschter vun de kuerze Gedichter an Aphorismen, déi a verschiddene Bicher erauskoumen.

An onvergiess bleiwen och déi witzeg Bühnen-Stécker, déi ee fir d'Revuë vum Lëtzebuerger Theater geschriwwen huet.

A senge Silvester-Revuën um Radio si scho Personnagen opgetrueden, déi spéider och hir Plaz am Staminet fonnt hunn, de Michel, d'Emelie, d'Tatta Sidonie oder de Kolleg Meier. Tëscht 1965 an 2000 huet de Pir Kremer all Samschdeg Moien d'Aktualitéit vun der Woch opgeschafft a mëttes ass en da mat sengen "Acteuren" Micky Bintz-Erpelding, Tilly Jung, Léon Blasen a spéider Emelie Cao-Foubert a Fernand Fox an de Studio an d'Villa Louvigny komm fir den Text opzehuelen, dee sonndes owes gesent gouf a wou d'ganz Land gespaant drop gewaart huet. Iwwer 1800 Episode vum Staminet waren esou enstanen.

Dee leschte Staminet war den 12. Mäerz 2000, zwou Woche viru sengem Doud.

100. Gebuertsdag Pir Kremer

Besonnesch zu Éiere kënnt hie vum 13. Dezember un am Kulturhaus Miersch am Spektakel "Um Stamminee" vum Claude Mangen. Dozou gehéiert och eng intressant Ausstellung, déi den CNA an d'Literaturhaus vu Miersch opbauen. Den 1. November weise mer op Tele Lëtzebuerg och en Documentaire vum Frank Grotz mat Temoignagen a Biller iwwer d'Schaffen an d'Wierk vum Pir Kremer.

Spektakel an Expo "Um Stamminee" zu Miersch