Si huet zu den aflossräichsten afroamerikanesche Vertrieder an der Literatur gezielt a krut am Joer 1993 de Literaturnobelpräis kritt.

Déi US-amerikanesch Schrëftstellerin Toni Morrison ass an der Nuecht op en Dënschdeg am Alter vun 88 Joer zu New York gestuerwen. Dat mellen déi US-amerikanesch Medien.

Am Joer 1993 krut d'Toni Morrison als éischten Afroamerikanerin de Literaturnobelpräis, dat ënnert anerem fir hir Wierker "Song of Solomon", "The bluest eye" oder och nach "Sula".

Am Joer 1988 gouf d'Morrison mam Pulitzer-Präis ausgezeechent, 2010 gouf si als Ritterin an der franséischer Éierelegioun opgeholl.