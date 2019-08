All Mëttwoch kënnen d'Leit da Pavillon nieft der Philharmonie dann also Sauna notzen.

De Mudam huet elo fir de Summer eng méi ongewéinlech Aktioun ugefaangen. De Pavillon vum Bert Theis, deen jo niewent der Philharmonie steet, ass an eng Sauna verwandelt ginn.

D’Leit kënnen also elo all Mëttwoch vun 12 bis 20 Auer heihi kommen an eng éischter méi onkonventionell Sauna erliewen. De Lëtzebuerger Kënschtler Bert Theis ass 2016 gestuerwen an hien huet dacks Installatioune fir den ëffentleche Raum gemaach.