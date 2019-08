15 Joer no sengem Doud gi Fotoe vum Jean Weyrich an der Expo "Gentleman Photojournaliste" ausgestallt.

Iwwer 6 Millioune Fotoe sinn an der Fotothéik an der Stad archivéiert. An do kommen och déi eng oder aner Fongen ëmmer erëm eran, esou och virun 2 Joer mam Jean Weyrich sengen Negativer.

De Jean Weyrich war e Lëtzebuerger Fotojournalist an huet haaptsächlech fir d’Revue a fir d’Lëtzebuerger Wort geschafft.

D’Patricia Baum war sech an d’Fototheik d‘Viraarbescht ukucke fir déi aktuell Expo am Cercle Cité.

Expo: D'Fotografie vum Jean Weyrich

Ëm déi 146.000 Negative vum Jean Weyrich huet d‘Famill der Fotothéik hannerlooss. An enger éischter Phas ginn d’Fotoe preparéiert, fir gescannt ze ginn, dat heescht se mussen all nummeréiert ginn a spéider och indexéiert ginn.

An der zweeter Phas ass eng Preselektioun vun 3.000 Fotoe gemaach ginn a vun deene Fotoe gouf dann nach eng Kéier en Tri gemaach, 170 fir an d’Buch an 103 fir an d’Expo.

D’Ausstellung mam Titel „Gentleman photojournaliste“ weist da ganz gutt, wat de Jean Weyrich ausgemaach huet an wei hie virun allem mat de geknipste Leit geschafft huet. Hien ass dacks mat vill Humor un d’Situatiounen erugaangen, ma awer ëmmer op eng respektvoll Manéier.

An der Expo gesäit een da virun allem seng Fotoen aus de 60er Joren. Eng gewëssen technesch Evolutioun mécht sech dann och bemierkbar a senger Fotografie, ma awer och a sengem Beruffsliewen gouf et eng wichteg Verännerung.

Säi Schafen als Fotograf gëtt duerch verschidden Themen an der Expo duergestallt, mat verschidde Schwéierpunkten wéi Staatsvisitten, Stroossenzeenen oder méi feierlech Evenementer.

Bis de 15. September kann een d’Fotoe vum Jean Weyrich an de Cercle Cité kucke goen.