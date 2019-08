De Projet "Jardin Ephemère" gouf 2017 vun der Stad Esch an d'Liewe geruff. Dëst Joer gouf fir d'éischte Kéier eng Kënschtlerin mat abezunn.

Zanter Enn Juli stinn 5 iwwerdimensional Bicher ënner fräiem Himmel virun der Escher Gemeng. D’Florence Hoffmann huet sech ëm d’Konzept vun den aussergewéinlechen Installatioune gekëmmert. Si huet d'Struktur vun de Bicher entwéckelt an de Gäertner den Optrag ginn, ee vertikale Gaart dorausser ze gestallten.

D’Wierk fir de "Jardin Ephémère" heescht "CULTURE.S" an et befaasst sech mam mënschlechen Individuum an de Relatiounen zoueneen. Déi 5 Bicher, déi ee Symbol vum Wëssen a vun der Kultur sinn, weisen allkéiers Wierder, wéi zum Beispill Solidaritéit, Fräiheet, Unitéit an Toleranz, a weisen op déi universell Wäerter vun der Mënschlechkeet hin.

D'Basisiddi ass, dass Esch esou multikulturell ass. Jiddweree kéint sou zu senger Kultur stoen, awer och deenen aneren hir Kultur wouerhuelen, sou d'Florence Hoffmann. Déi grouss, hëlze Bicher weisen net nëmmen d’Talent vun der Kënschtlerin, mee och d'Kënne vun de Gäertner.

Wéi laang d'Installatioun stoe bleift, steet nach net fest. Jiddefalls kann een d’Bicher awer fir déi nächst Méint nach op der Gemengeplaz zu Esch gesinn.