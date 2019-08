A ganz Europa ginn et just 6 Muséeë fir Spillkaarten. Een dovun ass hei am Land, méi genee zu Gréiwemaacher um Kulturhuef. An dat huet e besonnesche Grond.

1754 huet sech de Fransous Jean Dieudonné mat senger Famill am Wënzerduerf néiergelooss, fir hei seng Dynastie vum Spillkaarteproduzent opzebauen. Bis dato gëtt et am Musée awer nëmmen ee Kaartespill, dat als komplett Set vun 52 Kaarte ganz erhalen ass.

Nieft de Spillkaarte gëtt et awer och nach eng aner permanent Ausstellung um Kulturhuef. Dës ass virun net all ze laanger Zäit komplett nei gemaach ginn an erzielt d'Geschicht vum Buchdrock. Ugefaangen am 15. Joerhonnert mam Gutenberg, dem Papp vum Buchdrock, bis haut an dat digital Zäitalter. Bei der Neigestaltung wier et dem Musée wichteg gewiescht, de Lëtzebuerger Volet mat anzebauen. Dat éischt Buch ass 1621 zu Lëtzebuerg gedréckt ginn. 5 Joer méi spéit, koum dat éischt Lëtzebuerger Schoulbuch op de Marché. D'ABC-Büchlein oder och nach Hanenfibel genannt.

Ganz ënnen op der Musel, direkt nieft Réimech, läit direkt um Bord vum Naturschutzgebitt "Haff Réimech", den Naturzenter Biodiversum. Direkt vis-à-vis vun der Entrée fir bei d'Schwammweieren, steet den eenzegaartege Bau. An der Zäit sinn am Museldall eng 35-40 Weieren op ronn 300 Hektar entstanen. D'Baggerweieren, wéi mir se haut nennen, sinn duerch d'Industrie entstanen, déi hei am Buedem hir Ressourcë fonnt hunn. Sand a Steng si nom zweete Weltkrich vu Camionen oftransportéiert ginn an an de Lächer, déi d’Baggeren hannerlooss hunn, huet sech no a no Grondwaasser gesammelt.

© RTL

Zanter 1988 ass den "Haff Réimech" eng "Zone protégée". Dat virun allem och wéinst de ville Villercher, déi hei hiert Doheem fonnt hunn. Vun enge ronn 330 Vullenaarten, déi et zu Lëtzebuerg ginn, kann een um "Haff Réimech" der 260 dovu fannen. Dorënner vill Vullenaarten, déi éischter seele virkommen, wéi zum Beispill d'Zwergdommel oder den Hauwendaucher. A fir déi ze fannen, huet ee sech eppes afale gelooss.

© RTL

De Biodiversum invitéiert d'Leit net nëmme bei si eran, ma virun allem bei si eraus, wou se fir sech selwer dat eenzegaartegt Fiichtgebitt, e puer Meter vun der Musel ewech, entdecke kënnen. Dofir goufen extra zwee Wanderweeër ugeluecht. Ee vun 2,3 Km an ee vun 4,6 km.