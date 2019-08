De 14. November gëtt op de Walfer Bicherdeeg nees de Lëtzebuerger Buchpräis verginn.

An deem Kader goufen déi offiziell Jury souwéi déi offiziell Longlist vun de Bicher virgestallt, déi fir de Lëtzebuerger Buchpräis 2019 zeréckbehale goufen - d'Shortlist ass fir ufanks Oktober geplangt.

De Jury

Claude Kremer (CNL)

Claire Leydenbach (Autorin)

Jacques Welter (Graphiker)

Michel Delage (Journalist, Radio 100,7)

Angelika Bräutigam (Mierscher Lieshaus)

Déi offiziell Longlist

Kanner- a Jugendbuch

T.Siirainen et J.Paskin Wee geeschtert a menger Kichen erëm? - PersPektiv Editions

Jeblick Romain De schéinste Soen Nordesch mat Héierbuch - Ed. Friederich Schmit

Hansen-Schroeder Arlette Dem Hutschy säin Dram - Ed. Friederich Schmit

Andrievsky Christine/Blasco Pierre-Yves Et si on ne se brossait pas les dents? - Kiwi ELG

Reynaud Guylaine et Äiyanha La Cocotte qui voulait être une Star - Kiwi ELG

Allard-d'Adesky/ Poullain Sylvie Les aventures de Sanson la Chauve-Souris - Kiwi ELG

Arpetti Julien Le garçon qui caressait les baleines - PHI

Daman Vivian Kanner, Bicher an e Feier - PHI

Lux-Bintner Sonja Gutt-Nuecht Geschichten - PHI

Hoscheit Jhemp / Schneider Carlo De Schmunzel - Guy Binsfeld

Reiff Olga Bim an Anna - Guy Binsfeld

Kremer Christiane a Biwer Vincent So mol, Lobo - Kremart

Literatur



Groeber Gust Zweemol schwaarze Kueder - Op der Lay

Di Bartolemeo Anja Nicht zu spät - Op der Lay

Muno Claudine Sou wéi et net war - Op der Lay

Schank Marco Damit die Nacht vergeht - Op der Lay

Plusieurs Fresh From the Fountain - Black Fountain Press

De Smet Yves Melusine - PHI

Blaise Henri Lebensläufe - PHI

Schmit Claude A la Recherche du Rien Perdu - PHI

Björnstad Thomas Fjorde - Guy Binsfeld

Schoos Jean Déidlech Ofgrënn - Guy Binsfeld

Mahr Anouk Lautlos - Guy Binsfeld

Back Jean Kreuz und Mehr - Guy Binsfeld

Schlechter Lambert Les Parasols de Jaurès - Guy Binsfeld

Hoscheit Jhemp Wootleche Krich - Guy Binsfeld

Björnstad Thomas Die Tanzenden - Guy Binsfeld

Harsch Roland Dat Grouss Féissbuch - Guy Binsfeld

Hoscheit Jhemp Märd alors !!! Satiresche Réckbléck op 2018 - Guy Binsfeld

Kollwelter René Voyage au Bout des Jours - Schortgen

Cazarro Funny Was wäre wenn? - Schortgen

Reisen Tom Les Bulles - Hydre

Schmit Elise Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen - Hydre

Schinker Jeff Sabotage - Hydre

Wilwert Marc De groe Star - Kremart

Nettgen Jérôme Wolleken iwer Hawaï - KREMART

Gitzinger Catherine De Bam - KREMART

Gitzinger Sophie Vill Gléck am Neie Joer - KREMART

Helminger Guy Die Allee der Zähne - CapyBaraBooks

Helminger Guy Jockey - CapyBaraBooks

Hausemer Georges, Jaspers Susanne Wir sehen uns in Venedig - CapyBaraBooks

Lantz Jean-Marc Magnetosaurus Nostalgodon - CapyBaraBooks

Schadeck Leon De Kollaborateur - St Paul

Schmit Yorik Der Geruch der Erde nach dem Regen - St Paul

Sachbicher

Disiviscourt Ralph Dizzy on the road - Revue

De Smet Yves Victor Hugo à Vianden - PHI

Meisch Claude Staark Kanner eng Härzenssaach - PHI

Meyer Jean-Paul Charly Schmalspurbahn - Lux-Echternach Klopp

/ Lëtzebuerg, ons Alstad Gescht an Haut - Schortgen

Meier-Hottua Nathalie Paleo - Schortgen

Ludwig Lola Costa del Sol - Schortgen

Lulling Astrid Mein Leben als Frau in der Politik - Schortgen

Friop Norbert Tête à tête avec un enthousiaste - Maison moderne

Anthologie Mit den Haien streiten - CapyBaraBooks

Even Pierre Marie Adelheid von Luxemburg Nassau - St Paul

Plusieurs Hommage Grand Duc Jean - St Paul