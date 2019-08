Am leschte Reportage an eiser Serie iwwer d'Skulpturen um Kierchbierg geet et an de Park vum Mudam.

Do wou d’Modern an d’Geschicht openeentreffen, begéint een dann och där eng oder aner Skulptur. Et ass eng Plaz voller Kontraster, deem säi Potenzial an Zukunft nach méi soll ausgebaut ginn.

De Musée bitt virun allem am Summer spezifesch Visitte just vum Park un, sou d'Mediatrice Caroline Hoffmann. Dëst ass net nëmmen eng gutt Geleeënheet, fir d'Architektur vum Mudam vun all senge Säiten ze gesinn, ma hei stinn och déi eng oder aner Skulpturen, déi sech hei an déi historesch Plaz integréiert hunn. Ugefaange mat engem Wierk vum Fernando Sánchez Castillo vun 2010. De "Bird Feeder" huet effektiv e Mechanissem. D'Kroun dréint sech an dobäi fale Käre fir d'Villercher eraus.

Virum Musée 3 Eechelen stinn och zwee grouss Wierker vum Nairy Baghramian. Am Grand Hall, direkt wann een an de Mudam erakënnt, ass dann och nach eng aner Skulptur vun hir. D'Iddi hannert där Skulptur ass wéi wann een e Wuert an engem text géing ëmkreesen. Hei gouf deemno de Park ëmkreest, als privilegéiert Plaz.

Eng Skulptur déi vläicht op den éischte Bléck méi Froen opkomme léisst, ass d’Skulptur vum Gaston Damag. Hien schafft a senge Wierker ganz vill mam "Bulul", e klenge Männchen deen op de Philippinnen als Glécksbrénger benotzt gëtt. De Bulul gouf als Sënnbild benotzt, fir d'Massakréiere vun der westlecher Welt géigeniwwer vu méi primitive Konschtzeenen duerzestellen, wéi zum Beispill d'Philippinnen.

E bësse weider am Park steet dann och nach déi faméis Hirsch Koppel vum belsche Kënschtler Wim Delvoye. D’Iddi vum Open Museum soll an Zukunft nach weider developpéiert ginn. Dat heescht, datt d’Ausstellungen am Mudam sech eraus an de Park verbreeden, wann d’Wierker et erlaben.

Iwwerbléck vun der Serie

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 1: Tour iwwer d'Avenue John F. Kennedy

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 2: An der Géigend vum Auchan

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 3: Wierker ronderëm d'Coque

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 4: Symbios tëscht Konscht an Natur am Park vun der Coque

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 5: European Pentagon vum Bert Theis