Um “Me-You-Zik”-Festival an der Stad konnt een de Mëttwoch bis en Donneschdeg den Owend eng ganz Rei gratis Live-Concerte kucken a lauschtere goen.

D’World-Musek steet am Mëttelpunkt vun dësem Festival, deen 2007 am Kader vum Kulturjoer an d’Liewe geruff gouf.

D’Concerte sinn op dräi Bühnen op der Plëss, um Hellege-Geescht-Plateau an um Knuedler.

Lion’s-Stage heescht d’Bühn um Knuedler – hei huet um Mëttwoch ënnert anerem Tambours de Brazza gespillt, eng kongolesesch Percussitiounsband, déi schonn zënter iwwer 20 Joer zesummespillt a siwen Albumen erausbruecht huet. D’Grupp mécht traditionell kongolesch Rhythme mat méi modernen Batterie-Aflëss.

MeYouZik - Festival 2019 (14.8.19) © Jang Gaspar

Méi elektronesch Musek gouf et op der sougenannter Holy-Ghost-Bühn. Hei huet den DJ Invizable gespillt, dee sech selwer als “mystescht Wiesen” beschreift an deen net nëmmen duerch seng ausgefalen Outfitten, mee och duerch seng extravagant Keytar-Soloen opfält.