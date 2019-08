De Kolla Festival zu Stengefort ass kee klassesche Festival. Hei ginn d'Nohaltegkeet an de Respekt virun der Natur groussgeschriwwen.

Et ass déi 7. Editioun vum KollaFestival zu Stengefort. 2013 huet alles ugefaangen. D’Iddi koum vun 3 Frëndinnen, déi eigentlech just een Nomëtten mat engem Kleedertosch, Iessen a Gedrénks organiséiere wollten.

De Festival zitt ëmmer méi Leit un an d’lescht Joer hate se dann och déi héchste Unzuel u Besicher bis elo. Méi grouss gëtt de Site awer net – d’Surface déi dem Team zur Verfügung steet, ass nach ëmmer déi selwecht. D’lescht Joer ass awer eng Bühn dobäi komm.

Haaptiwwerschrëft deemools, an och nach haut, ass “Collaborative Consumption” – eng Beweegung, bei där d’Nohaltegkeet an de Respekt virun der Natur am Fokus stinn. Ma och wann d’Iddi vum Festival nach ëmmer déi selwecht ass a sech och dëst Joer net Villes ännere wäert, esou gëtt awer dat ganzt Joer um Konzept geschafft.

Doleancë wéinst dem Festival géifen et och ëmmer erëm ginn – virun allem, well de Site op engem Vëloswee läit, ma doriwwer kéinte si awer ewechkucken.

De Kolla Festival geet dëst Joer vum 16. bis den 18. August.