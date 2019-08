20 Joer no dem Erschénge vum éischte Matrix-Film ass de kanadesche Schauspiller och am véierten Deel an der Roll vum Neo ze gesinn.

Wéi de Filmstudio Warner Bros den Dënschdeg matgedeelt huet, spillt d'Carrie-Anne Moss och dës Kéier nees un der Säit vu sengem Filmpartner. Déi éischt Dréiaarbechte sinn ënnert der Regie vum Lana Wachowski fir Ufank 2020 geplangt. Nieft de spektakuläre Kampfzeenen an der philosophescher Villschichtegkeet vum Film kënnt och dem Keanu Reeves seng sympathesch Ausstralung gutt bei de Spectateuren un. Eleng d'Matrix-Trilogie, déi aus "Matrix", "Matrix Reloaded" a "Matrix Revolutions" zesummegesat ass, huet weltwäit 1,6 Milliarden Dollar agespillt. D'Matrix-Fans dierfte sech also op e villverspriechende Film vum Matrix-Universum freeën.