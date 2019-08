Zanter Enn Juli ass am Grand-Duché en neien Touristebus ënnerwee. Säin Depart ass an der Stad a vun do aus ginn ë.a. de Mëllerdall an d'Éislek ugefuer.

Am Sightseeing-Bus selwer kritt een eng Partie Informatioune ronderëm d'Regiounen an et huet een d'Méiglechkeet, op verschiddene Plazen eran- an erauszeklammen.

AUDIO: Neie Sightseeing-System / Reportage Christophe Hochard

Mam Zil, den Touristen d'Regioune Mëllerdall an Éislek méi nozebréngen, gouf dësen decapotabele Bus an d'Liewe geruff - "Hop On, Hop Off" nennt sech de System. An anere Wierder ka jiddereen op där Plaz eran- respektiv erausklammen, wou e wëll. De Marc Sales, Patron vun der Busentreprise, erkläert:

"Ee ganzt flott Beispill ass ëmmer den Tourist, deen zu Veianen ass a mat eisem Bus kann eroffuere bis op Iechternach. Do kann en da bleiwen an duerno nees zeréck op Veianen fueren. Datt et einfach déi Méiglechkeete gëtt, ass eng flott Saach um Hop-On-Hop-Off-Bus. Mir sinn awer net esou séier virukomm, wéi mir eis dat erhofft haten, well mer e bësse Verspéidung mat de Liwwerunge vun de Gefierer haten."

© Christophe Hochard

Zwee Gefierer sinn ablécklech am Asaz. Den éischten Depart ass moies um 9 an der Stad. Duerno geet et duerch de Mëllerdall, Iechternach iwwer Reisduerf op Veianen. Um Wee op déi verschidden Destinatioune kënnen d’Touriste sou Munches entdecken a gi Villes gewuer. D’Sandra Bertholet vum ORT Mëllerdall beschreift de Parcours:

"Mir kommen aus der Stad a Richtung Blummendall eran. Do hu mer d'Fernsehtierm, wou mer d'Geschicht an d'Wichtegkeet vun RTL fir d'Lëtzebuerger Land kënnen erzielen. Da fuere mer an de Blummendall eran a Richtung Heringer Millen a Schéissendëmpel, déi jo och immens Attraktioune sinn. Op der Vugelsmille kënnen d'Leit erausklammen a vun do aus zu Fouss iwwert de "Müllerthal Trail" bei d'Beeforter Schlass goen. Do bleift de Bus och halen an da kënne se do nees eraklammen oder eng Visitt vum Schlass maachen."

© Christophe Hochard

Och déi Responsabel vum ORT Éislek sinn houfreg hir Géigend den Touristen op dës Manéier ze weisen. D'Iddi kéint souguer ausgebaut ginn - dovun ass de Paul Ihry iwwerzeegt:

"Mir si mam zoustännege Busbetrib a Gespréicher a kucken, déi Offer, déi elo besteet, déi iwwer Veianen op d'Bleesbréck a Richtung Dikrech féiert an duerno nees an de Mëllerdall a spéider an d'Stad geet, an Zukunft vläicht auszebauen an aner Erliefnisser bäizesetzen. Och eventuell aner Tier bis un déi nërdlech Spëtzt vum Land, bis an de Westen oder un d'Musel wieren denkbar."

© Christophe Hochard

Zanter engem Mount gëtt et dëse Sightseeing-Bus. Eng 1.100 Persounen hu bis ewell vun dëser Offer profitéiert, déi nach bis de 4. November ugebuede gëtt.