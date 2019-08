Den Optakt mécht de Familljendrama La Vérité vum japanesche Regisseur Kore-eda, mat de franséische Staren Catherine Deneuve a Juliette Binoche.

De Festival steet an der Kritik, well hei ënnert anerem dem franséisch-polneschem Regisseur Roman Polanski säin neie Film An Officer and a Spy gewise gëtt. De Roman Polanski krut 1978 an den USA de Prozess gemaach, wéinst Vergewaltegung vun engem 13-Joer-ale Meedchen.

Hien huet d'Staate wärend dem Prozess verlooss an ass zanterdeem net méi agereest.