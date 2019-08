Déi renomméiert lëtzebuergesch Schauspillerin entscheet dëst Joer mat, wéi eng Filmer wäerten ausgezeechent ginn.

Zanter 1975 ginn zu Deauville Filmer geéiert, déi d'Diversitéit vum amerikanesche Kino duerstellen. Vu groussen Hollywood-Produktioune bis zu klengen Independant-Filmer ass fir all Goût eppes dobäi. Organiséiert gëtt d'Event vum Le Public Système Cinéma an dem Centre International de Deauville.

All Joer ginn dem Public iwwer 60 Filmer op dräi verschiddene Sitten gewisen: Am Centre International de Deauville, am Casino Lucien Barrière an am Kino Le Morny. De Filmfestival mécht seng Diere vum 6. bis de 15. September fir de breede Public op, fir passionéiert Hollywood-Fans an och fir Geleeënheets-Kino-Visiteuren.

Nieft dem Vicky Krieps sëtzen och d'Catherine Deneuve, de Jean-Pierre Duret, den Antonin Baudry, d'Claire Burger, d'Valeria Golino, de Gaël Morel, de Nicolas Saada, de Gaspard Ulliel an Orelsan an der Jury, déi alleguerten am Film-Beräich schaffen.

Déi lëtzebuergesch Schauspillerin huet schonn an den Hollywood-Filmer Hannah an Anonymous matgespillt.