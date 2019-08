Mam Start an déi nei Saison erwaarden de Public dann nees ganz nei Wierker.

D'Vereenegung „Clervaux – Cité de l'image“ setzt zäitgenëssesch Fotografien am ëffentleche Raum an d'Zeen a verwandelt sou all Joers op e neits Klierf an eng Fräi-Liicht-Galerie.

„Portrait hors cadre“ heescht déi aktuell Kollektioun, déi een op 6 verschiddene Statioune ronderëm d'Klierfer Schlass entdecke kann.

