De Last Summer Dance Festival ass en interaktive Festival mat engem interessante Mix aus Musek, Workshoppen a Konscht.

De Summer 2019 geet sou lues a lues op en Enn. Dëse Dënschdeg a Sonndeg huet de Last Summer Dance Festival am Schlasspark zu Ierpeldeng seng Dieren opgemaach, fir déi lescht puer waarm Deeg vum Joer ze feieren.

E ganze Weekend laang konnt een am Gaart vum Ierpeldenger Schlass den Ofschloss vum Summer mat Faarwen, Kultur a gudder Laun genéissen. National Bands wéi The Disliked, De Läbbel an Trappers hunn op der Haaptbühn fir Stëmmung gesuergt.

Eng ganz Partie Aktivitéite goufe bei der 6. Editioun vum Last Summer Dance ugebueden: vun Acro Yoga, Mäert, Bastel-Atelieren, Danz-Workshoppen, bis hin zu Diskussiounsronnen iwwer sozial Problemer, gouf et fir Grouss a Kleng eppes ze entdecken.

Interaktivitéit stoung beim Festival ganz vir. Lokal Kënschtler haten d’Méiglechkeet, hir Wierker an engem groussen Zelt auszestellen. Dobäi huet deen een oder aneren Artist souguer d’Visiteuren invitéiert, fir säi Wierk ze finaliséieren.

De Last Summer Dance bitt jidderengem eppes, dee Rendez-vous soll ee sech d'nächst Joer definitiv net entgoe loossen.