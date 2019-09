Am "Trois C-L" an an der "Abtei Neimënster" dréit sech vum 3.-7. September alles ëm den zäitgenësseschen Danz.

Dänzer a Choreographen aus ënnerschiddleche Länner wäerten an deenen zwee Kulturhaiser an der Stad fir Stëmmung suergen an de Public maträissen, iwwerraschen an zum kriteschen Denken ureegen.



Dat europäescht Netzwierk "Aerowaves", dat aus méi wéi 40 Partner aus 33 ënnerschiddleche Länner zesummegesat ass, ënnerstëtzt Produktioune vu jonke Kënschtler. En ideaalt Sprangbriet fir eng professionell Karriär.

All Joers pickt e Jury déi 20 villverspriechendst an innovatiivste Projeten aus ronn 650 Propositiounen eraus an erméiglecht dësen Artisten, op verschiddenen europäesche Bühnen opzetrieden.

E puer vun den Dänzer a Choreographe wieren an hirer Heemecht scho lokal Bekanntheeten. Mat Hëllef vun "Aerowaves" gëtt versicht, hinnen eng international Renommée ze erméiglechen, sou de Bernard Baumgarten, Direkter vum "Centre de Création Choréographique Luxembourgeois" (Trois C-L).

D'Zil ass et awer och, den zäitgenësseschen Danz engem méi breede Public zougänglech ze maachen. Déi jonk Talenter, déi bei dëser 3. Editioun vum "Aerowaves Dance Festival" hei zu Lëtzebuerg optrieden, gräifen an hire Produktiounen aktuell Gesellschaftsfroen op, wéi zum Beispill d'Migratioun oder de Klimawandel. Déi sozial a politesch Theme géinge besonnesch der jonker Generatioun um Häerz leien. De Bernard Baumgarten lueft d'Jugend fir hiert Engagement: Si ginn op d'Stroosse streiken a bréngen d'Politik nees zeréck op d'Bühn.

Ob Workshop oder Artiste-Residenz, den Organisateure vum Evenement ass et wichteg, all Joer nei Aspekter mat eranzebréngen an esou de Lëtzebuerger Public ëmmer nees op en Neits ze begeeschteren.

Nieft dem Iwwerraschungs-Effekt kënnt den Danz bei de Spectateure gutt un, mengt den Direkter vum Trois C-L.

Ganzer 9 Spektakele kënne bis de 7. September an de Kadere vun der "Bannanefabrik" an der "Abtei Neimënster" entdeckt ginn.