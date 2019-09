Wéi de Studio vum Lindbergh confirméiert, ass de Fotograf am Alter vu 74 Joer gestuerwen.

Ënner anerem huet den Däitsche Fotograf, deen ënnert den Numm Peter Brodbeck den 23. November 1944 am vun den Nazie besate Polen gebuer gouf, mat Stare wéi dem Lionel Richie, David Bowie, Susan Sarandon, Tina Turner, Sheryl Crow oder Beyoncé zesummegeschafft.

De Lindbergh hat ënnert aneremoch fir Designer wéi de Jean-Paul Gaultier an den Giorgio Armani geschafft an fir ënnert anerem d'Vanity Fair an d'Vogue Biller gemaach. Virun allem mat senge schwaarz-wäiss Opnamen ass den Peter Lindbergh bekannt ginn.