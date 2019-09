Wéi steet et ëm d'Librairien hei am Land? Wou ginn et der nach a wéi hu se iwwert déi lescht Joren evaluéiert?

Ënnert anerem deene Froen gi mer dëse Summer an enger Serie no, an där sech alles ëm eng Partie vun de klenge Librairien hei zu Lëtzebuerg dréint. Mir huelen Iech mat a verschidde Bicherbutteker uechtert d'Land, weisen Iech, wat se ze bidden hunn a wat se vun aneren ënnerscheet.

© Claudia Kollwelter © Claudia Kollwelter © Claudia Kollwelter

Deel 6: Libraire Zimmer

Summer Artbox: Librairie Zimmer D’Libraire Zimmer kennen déi Meescht vun Dikrech, ma zanter Februar gëtt et och en zweete Bicherbuttek zu Maarnech.

D’Libraire Zimmer kennen déi Meescht vun Dikrech, ma zanter Februar gëtt et och en zweete Bicherbuttek zu Maarnech. D’Romy Liefgen ass à la base assistante sociale. Si huet schonn als Studentin zu Dikrech bei der Madamm Zimmer geschafft an huet dunn no 13 Joer an hirem Beruff decidéiert, en neie Wee ze goen. Zu Maarnech fënnt een op 280 Quadratmeter e bësse vun allem. E Wonsch vum Romy Liefgen fir d’Zukunft ass e Café an der Libraire.