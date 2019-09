De Filmfestival vun Toronto gehéiert zu engem vun de wichtegste Festivaller an der Kinoswelt. Iwwer 300 Filmer gi gewisen.

5 Lëtzebuerger Koproduktiounen goufen fir déi offiziell Selektioun vum Internationale Filmfestival zu Toronto zréckbehalen.

An der Sektioun "Discovery" ass de Film "Two of us" vum Filippo Meneghetti, eng Koproduktioun vun Tarantula Luxembourg mat Frankräich an der Belsch.

Den Documentaire "Collective" vum Alexander Nanau, eng Koproduktioun vu Samsa mat Rumänien gouf an der Sektioun "Docs" zréckbehalen.

Den Ducumentaire "Collective" / © Fund Luxembourg / Samsa Film

An der Sektioun "Contempory World Cinema" goufen 2 Projeten selektionéiert. Op der enger Säit de Musical "Red Fields" vum Karen Yedaya, eng Koproduktioun vun Amour Fou Luxembourg mat Israel an Däitschland. Op der anerer Säit gouf de Film "Flatland" vun der Jenna Cato Bass, eng Koproduktioun vun Deal Productions mat Südafrika an Däitschland zeréckbehalen.

An dann ass nach de Film "Fire will come" vum Oliver Laxe an der Sektioun "Wavelengths" mat dobäi. Dëst ass eng Koproduktioun vun Tarantula Luxembourg mat Spuenien a Frankräich.

Schreiwes vum Kulturministère:

TIFF (Toronto International Film Festival) 2019 : 5 coproductions luxembourgeoises en sélection officielle (05.09.2019)

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Le Festival International du Film de Toronto qui se tiendra du 5 au 15 septembre prochain a retenu dans sa sélection officielle 5 coproductions luxembourgeoises :



Dans la section « Discovery » on retrouve le film Two of us (Deux) de Filippo Meneghetti, une coproduction Tarantula Luxembourg avec la France et la Belgique.

Le documentaire d'Anlexander Nanau « Collective », une coproduction Samsa Film avec la Roumanie, a été retenu dans la section « Docs ».



La section « Contempory World Cinema » a sélectionné 2 projets : le musical Red Fields (Mamy)* de Karen Yedaya, une coproduction Amour Fou Luxembourg avec lsraël et l'Allemagne; ainsi que Flatland* de Jenna Cato Bass, une coproduction Deal Productions avec l'Afrique du Sud et l'Allemagne.



Enfin on pourra également découvrir dans la section « Wavelengths » le film d'Oliver Laxe Fire will come (O Que Arde)*, une coproduction Tarantula Luxembourg avec l'Espagne et la France.



*Projet soutenu par le Film Fund dans le cadre des aides Cineworld



Pm : le « TIFF » (Toronto International Film Festival) est l'un des plus importants festivals de films au monde et le premier marché en Amérique du Nord. Plus de 300 films y sont projetés. Les européens utilisent le festival comme rampe de lancement en Amérique du Nord et les Américains y testent leurs productions en vue des Oscars. Ce festival non-compétitif ne décerne pas de palmarès mais des prix. Il existe depuis 1976 et est un événement à la hauteur des grands festivals européens (Cannes, Venise et Berlin) tant pour le public que pour les professionnels.

Le Film Fund Luxembourg est présent au marché du film de Toronto sous l'ombrelle du réseau européen EFP (European Film Promotion) https://www.efp-online.com/en/

