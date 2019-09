Den Historiker Dr. Robert L. Philippart huet iwwer d’Pionéier vun de Lëtzebuerger Hoteller, Caféen a Restauranten 2,5 Joer recherchéiert.

Iwwer 28 Etablissementer an der Uewerstad an am Garer Quartier huet hien Informatiounen a Fotoen zesummegedroen. A sengem Buch "Belle Epoque" beschreift hien, wéi et zum éischten Hotel koum, wéi een de prestigiéisten Hotel war a wou, wéi eng Clienten an de Joren tëscht 1907 an 1957 higaange sinn. Et analyséiert déi verschidde wirtschaftlech Aspekter a sozial Faktoren, déi d’Hoteller, Caféen a Restaurante wärend der Belle Epoque op d’Land haten.

"An der Stuff" Cinéma de la Cour © Archives Luxemburger Wort 1980 Continental Grand Rue © Lauff Hotel Brasseur Bd Royal Restaurant 1917 © Architectes et décorateurs luxembourgeois, t.1. Strasbourg, p.13. Hotel Clesse Hotel de la Paix Hotel Brasseur

Enthale sinn d’Geschichte ronderëm 13 Etablissementer an der Uewerstad:

1807 Hôtel de Luxembourg

1815 Kölner Hof

1824 Café Ennert de Steiler

1847 Grand Café

1869 Café de la Poste

1871 Grand Hotel Brasseur

1871 Hotel Continental

1871 An der Stuff

1878 Pôle Nord

1880 Casino Luxembourg

1902 Café Um Piquet

1957 Café Jentgen

1957 Hôtel Rix

an 13 op der Gare:

1864 Buffet de la Gare

1881 Café de la Station – E.M.S.

1893 Hôtel Kons

1894 Apollo-Theater – Casino de la Gare

1895 Hôtel Clesse

1904 Aux Mille Colonnes

1906 Hôtel Saar

1912 Hôtel Prais-Palace

1914 Hôtel Moderne

1928 Hôtel Carlton

1928 Hôtel Graas

1931 Hôtels Cécile et Régina

1932 Hôtel Alfa