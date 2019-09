No hirem Optrëtt um Food for your senses Festival, kréien d'Fans vun dEFDUMp nach eng leschte Chance dës Performance ze gesinn.

Fir alleguerten d'Fans vu Lëtzebuerger Hardcore aus den Enn 90'er, Ufanks 2000er heescht et definitiv den 21. September am Kalenner ze markéieren, well dann triede wuel fir eng allerleschte Kéier Membere vun dEFDUMp op, fir nach eemol hire Programm "THISISFOREVERMORE", dat och de Numm vun hirem leschten Album war, ze performen. Detailer iwwert de Programm, d'Konzept an d'Geschicht vun der Lëtzebuerger Hardcore-Band dEFDUMp: THISISFOREVERMORE - The music and the words of dEFDUMp Musikalesch kréien d'Leit souwuel Musek aus dem leschte Wierk, mä och vun hire Klassiker wéi ënnert anerem "Makeshift Polaris", "The aesthetics of shame" oder "David versus corporate society" ze héieren. Ënnerstëtz ginn d'Membere vun dEFDUMp hei vun de Bandmembere vun der Elektro-Jazz Combo "Klein". D'Band dEFDUMp huet ouni Zweiwel zu den aflossräichsten Bands an der Hardcore a Post-Hardcore Zeen zu Lëtzebuerg gehéiert a war och iwwert d'Grenzen ewech fir hiren dynameschen an onverkennbare Sound bekannt. Virun allem Ufank den 2000er hu si d'Hardcore Zeen zu Lëtzebuerg ganz kloer dominéiert a virun allem massiv gepräägt a matgestalt. Museker déi bei "THISISFOREVERMORE" dobäi sinn: POL BELARDI - Vibraphone, Bass, Synth

NIELS ENGEL - Drums

JEROME KLEIN - Piano, Synth

FELIX FABER - Guitars

NOEMIE LEER - Vocals, Violin

PASCAL USELDINGER - Vocals D'Dieren vun der Kufa fir dësen eemolegen Optrëtt ginn den 21. September um 19.30 Auer op, um 20 Auer geet de Concert lass. D'Tickete kaschte 15€ am Virverkaf an 18€ an der Oweskeess. Méi Informatioune ginn et op kufa.lu. Links THISISFOREVERMORE - The music and the words of dEFDUMp