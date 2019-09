Fir déi kleng Theateren zu Lëtzebuerg war et aus finanzieller Siicht dacks eng Erausfuerderung, fir professionell fonctionnéieren ze kënnen.

De Kulturministère huet awer reagéiert an d'Konventioun ëm 50.000 Euro erhéicht. Elo hunn déi kleng Infrastrukturen d'Moyenen, fir a punkto Material an Aarbechtskontrakter eng 100% Professionalitéit ze erreechen. De Confort vun den Duersteller ass dem Myriam Müller, Directrice artistique am "Théâtre du Centaure", besonnesch wichteg, dofir missten d'Artisten eng deementspriechend Pai a gutt Aarbechtsméiglechkeete gebuede kréien.

An Zukunft gëtt am "Théâtre du Centaure" an der Stad vill Wäert dorop geluecht, dass aktuell Theme behandelt ginn, fir e grousse Publikum unzeschwätzen.

AUDIO: Théâtre du Centaure Saison 19/20 /Rep. Laura Trierweiler (12.9.19)

Si géinge versichen, de Volet vun den Dossiers pédagogiques fir Kanner ze erweideren, déi méi wéi 13 oder 14 Joer hunn. An der neier Saison géinge keng Klassiker wéi Molière oder Marivaux opgefouert ginn, mä just zäitgenësseschen Theater mat Thematiken, déi jonk Leit interesséieren, sou d'Myriam Müller.

De Programm fir 19/20 bréngt sou munch Iwwerraschunge mat sech: Nieft de 4 franséischsproochegen Nei-Produktioune kënne sech d'Spectateuren op ofwiesslungsräich Opféierunge freeën.

Mat enger Reprise vu Sales Gosses, engem aktuelle Stéck, dat sech intensiv mat Mobbing an der Schoul befaasst, fänkt d'Saison 2019 un.

D'Ticketen a weider Informatiounen zu de Virstellunge ginn et op www.theatrecentaure.lu.