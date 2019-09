De bipolare Museker, Kënschtler a Songwriter ass duerch seng eenzegaarteg Aart a Weis Musek ze maache bekannt ginn a gëllt bei ville Fans als Genie.

Net jiddwereen dierft scho mol eppes vum Daniel Johnston héieren hunn, ma dëse Museker huet awer vill bekannte Kënschtler beaflosst an inspiréiert. Virun allem seng speziell Aart a Weis fir sech auszedrécke war eenzegaarteg.

Den Daniel Johnston ass den 22. Januar 1961 zu Sacramento a Kalifornien op d'Welt komm. Séier war kloer, dass dee jéngste vun am ganze 5 Kanner eng bipolar Stéierung hat an och dowéinst am Laf vu sengem Liewen ëmmer nees Steng an de Wee geluecht krut, respektiv konnt vill Weeër duerch seng Krankheet net goen.

Ufank den 80'er Joren huet den Johnston dunn ugefaange Kassetten ze verschenken, déi hie selwer opgeholl huet. Am Joer 1983 huet e lokale Plackebuttek dunn ugefaangen seng Demotapes ze verkafen an huet doduerch och d'Opmierksamkeet vun MTV kritt. 1985 huet MTV dunn e Bäitrag iwwert de spezielle Museker gemaach an him sou gehollef an der Independent-Zeen bekannt ze ginn.

That legendary Daniel Johnston’s Hi How Are You shirt as worn by Kurt Cobain at the MTV Awards in 1992. pic.twitter.com/ZwflM8Jhix — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 12. September 2019

Ënnert anerem Sonic Youth, Half Japanese oder de Kurt Cobain vu Nirvana, den Tom Waits, Eels, Beck oder d'Flaming Lips ware Fans vum Daniel Johnston a wollten och dacks mat him zesummeschaffen. Duerch seng Bipolaritéit war dat allerdéngs dacks guer net sou einfach bis onméiglech. Den Daniel Johnston huet och e Lidd op engem Beach-Boys-Tribute-Album agespillt. Virun allem an der Indie-Zeen hat hien eng grouss Influenz an huet de Stil bis haut mat gepräägt.

2005 gouf dann och en Dokumentarfilm iwwert hie gedréit. De Film "The Devil and Daniel Johnston" gouf um Sundance Film Festival gewisen a krut d'Auszeechnung fir de beschten Dokumentarfilm.

Den Daniel Johnston ass en Dënschdeg 10. September doheem un engem Häerzinfarkt gestuerwen, dat huet och säi Manager Jeff Tartakov matgedeelt.