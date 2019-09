Fir d'Archeologen ass dat, wat si zu Bartreng op engem Bauterrain fonnt hunn, eng Sensatioun.

Si soen, et wier eng Sensatioun. Dat, wat d'Archeologe vum CNRA zu Bartreng elo ausgruewen, ass eng keltesch Siidlungsplaz aus der sougenannter La-Tène-Zäit, also aus der spéider Eisen-Zäit.

AUDIO: La-Tène zu Bartreng / Reportage Nico Graf

Dat gleeft ee bal net. Wann een um Kiem, also op der Rue des Romains zu Stroossen a Richtung Weste fiert, da kënnt op der lénker Säit op eemol eng Wiss, wou nach keen Haus dropsteet an do, e puer 100 Meter südlech sinn héich Kéip Sand opgetippt. Do huet de nationalen Archäologie-Center Sondage gemaach, well do e Promoteur Haiser baue wëll. An do hu si, seet den Archeolog Mathias Paulke, ural keltesch Reschter vun Haiser fonnt, eng veritabel Raritéit hei am Land.

Vu uewen gesäit ee bal näischt, just e Véiereck, wou een d'Kontur vun engem Haus erkennt, e keltescht Haus mat zwou Dieren. Dat Haus war aus Holz a Flechtwierk an ass natierlech verschwonnen, iwwreg bleiwen dann am Buedem gro Verfierwungen, do wou d'hëlze Mauere waren, do wou d'Postelächer mat Steng dra waren, do wou d'Feierplaze waren. E gellege Puzzle fir d'Archeologen. Déi op dëser Siidlungsplaz e bëssen al Holzkuel, e bësse schwaarz Keramik an, grad wéi eise Reporter op der Plaz war, e grousst Keramikstéck an eppes aus Eisen fannen.

Et ass en Nol, deen elo gebotzt an analyséiert gëtt.

Dës keltesch Siidlungsplaz muss ee wuel an de Kontext setzen, vun deem wat do an der Géigend scho bekannt ass, de Vicus zu Mamer oder d'Réimer-Villa zu Bartreng. Et ass also dovunner auszegoen, datt dëst eng Géigend ass a war, déi gudde Buedem huet a klimatesch gutt ass.

Spéit-keltesch, fréi-réimesch, ausgebuddelt zu Bartreng. An da geet ee fort vum kelteschen Haus, geet erop op de Kiem an d'Rue des Romains.

