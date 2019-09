Et ass zu engem feste Rendezvous vun der Stad am Minett ginn, dee vu Joer zu Joer méi Leit unzitt.

Esch Uelzecht stoung e Samschdeg ganz am Zeeche vun der Kultur a vun der Konscht. Fir déi 8te Kéier huet d’Minett-Metropol op hir “Nuit de la Culture” invitéiert, dëst Joer ënnert dem Thema Waasser. D’Uelzecht, déi ënnert der Stad fléisst an eng ganz Rei vun Artisten a Performancen hu Familljen, a virun allem och Nuetseilen,an d’Stroosse vun Esch gezunn.

“Esch au fil de l’Alzette” - Sou war de Motto vun der 8ter Editioun vun der “Nuit de la Culture”. Et ass zu engem feste Rendezvous vun der Stad am Minett ginn, dee vu Joer zu Joer méi Leit unzitt. Vun Ausstellungen iwwer Liesungen, bis hin zu Theater war fir jiddereen eppes dobäi. An de kulturellen Haiser wéi z.B der Kulturfabrik, Maison Mousset an am Theater Esch konnt ee sech vun e sëlleche Performance begeeschtere loossen. Ënner anerem goufen och méi aussergewéinlech Plaze wéi z.B. eng Schwämm ausgewielt an hu fir eng eenzegaarteg Experienz gesuergt.