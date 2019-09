Fir déi 71. Kéier gouf um Weekend de wichtegste Präis fir US-Fernsehproduktioune zu Los Angeles verdeelt.

De grousse Gewënner ass d'HBO Serie "Game of Thrones", déi ganzer 10 Präisser mat Heem huele kann. Och d'Plaz zwee geet un de selwechte Sender mat der Serie "Chernobyl", déi ëmmerhin siwe Präisser krut. D'Amazon-Produktioun "The Marvelous Mrs. Maisel" krut sechs Präisser. "The Handmaid's Tale" war dann e bëssen eng Iwwerraschung, well d'Serie zwee Präisser krut, dat fir de beschte Gaascht-Schauspiller an déi bescht Gaascht-Schauspillerin, also de Bradley Whitford an d'Cherry Jones.

Nach ze erwänen ass "RuPaul's Drag Race". D'Reality-TV-Show krut de Präis fir den Hairstyle, fir d'Kostümer an de RuPaul Charles selwer fir den Host vun der Show. Et ass fir hie perséinlech de véierten Emmy um Stéck an dëser Kategorie.

Den Iwwerbléck mat all de Gewënner fannt Dir um Site vun den Emmy Awards.