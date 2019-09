Si hu gréng T-Shirten un, ee grénge Fändel bei sech a nenne sech "Jackets" - d'Studente vum Luxembourg City Tourist Office, kuerz LCTO.

Schonn zanter 19 Joer gëtt et dëse Service an och dëse Summer ware si erëm all Dag an der Stad ënnerwee, fir Touriste weiderzehëllefen, Froen ze beäntweren an hinnen déi schéinst Säite vun eiser Haaptstad ze weisen. Wat et bedeit dësen Job ze maachen a wat een dofir muss kënnen, wollt eis Journalistin Vidosava Kuzmic erausfannen an huet sech een Dag laang als "Jacket" ausprobéiert.

Rendez-vous ass um kuerz no 12 Auer am LCTO, do waarde schonn d’Lynn an d’Nina. Véier Woche laang si si als "Jackets" am Asaz, quasi als mobillen Touristen-Infostand. Op engem definéierte Circuit empfänke si d’Touristen a ginn och deene Visiteure praktesch Informatiounen, déi vläicht net de Wee an den LCTO fannen.

© RTL © RTL

Vu Mëtt Juni bis Mëtt September sinn all Dag Zweeër-Gruppe vum "Ask Me"-Service an der Stad ënnerwee. Dëse Summer huet den LCTO 18 Jonker fir dës Aufgab rekrutéiert. Fir d'Lynn ass et dat zweet Joer als Jacket, d'Nina ass déi éischte Kéier dobäi. Wéi all déi aner Studenten, hunn och si am Virfeld missen een Test bestoen iwwer d'Stad an hir Geschicht. D'Stad kennen a gär hunn, Leit gär hëllefen a puer Sprooche schwätzen, sinn déi aner Viraussetzunge fir dëse Studentenjob.

Eis Journalistin Vidosava Kuzmic krut par conter just ee klenge Crash-Cours mat de wichtegsten Informatiounen an huet sech mat enger Kaart vun der Stad Lëtzebuerg a Broschüren am Gepäck op de Wee. Wéi d'Journalistin sech als "Jacket" schléit a wéi eng No-Go’s et an deem Job gëtt, gesitt Dir am Video.